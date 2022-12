Il Milan oggi ha affrontato e battuto in amichevole il Lumezzane. Il club rossonero ha pubblicato le immagini del match sui social:

A first friendly win as we get ready for some more action in the #DubaiSuperCup🔴⚫#MilanLumezzane 3-2 #SempreMilan pic.twitter.com/aPj8qHVvqz

— AC Milan (@acmilan) December 8, 2022