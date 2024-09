Milan Liverpool, Fonseca CAMBIA ruolo a Pulisic: la RICHIESTA dell’allenatore. Ecco come vuole che giochi l’americano

Fonseca dopo il gol del pareggio del Liverpool contro il suo Milan ha chiesto una cosa diversa a Pulisic.

L’allenatore vuole che il giocatore americana faccia da mezzala giocando in una posizione più bassa per creare spazi o prendersi palloni. Con Pulisic in questo ruolo è come se il Milan passasse al 4-3-1-2 con Leao e Morata in attacco. A riferirlo è Peppe Di Stefano a Sky Sport.

