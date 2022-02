Milan, l’Inter su Kessie: ingaggio alto, ma Marotta monitora la situazione

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Milan: l’Inter tiene d’occhio Kessie che si libera a zero dai rossoneri a giugno

Non c’è solo Frattesi nelle idee dell’Inter per il centrocampo di Inzaghi in vista della prossima stagione. Come riporta il quotidiano Tuttosport, Franck Kessie rimane infatti un obiettivo sensibile della dirigenza di Viale della Liberazione.

Come per Dybala, in scadenza con la Juventus, Marotta e Ausilio restano vigili sulla situazione dell’ivoriano che lascerà il Milan a giugno a parametro zero. Kessie chiede un ingaggio alto per le casse dell’Inter, con i nerazzurri he comunque monitorano attentamente gli scenari sull’ex Atalanta vista la ghiotta possibilità di prelevarlo a parametro zero.