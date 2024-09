Milan Lecce, Fonseca non CAMBIA! In difesa gioca LUI, la motivazione è CHIARA

Milan-Lecce, Paulo Fonseca non cambi in difesa: a destra gioca Emerson Royal come nel derby. Il tecnico dà continuità

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, non cambia idea in vista della sfida di questa sera contro il Lecce a San Siro.

Come terzino destro verrà confermato Emerson Royal come nel derby di domenica sera. Con Calabria ancora out per infortunio, il tecnico vuole dare stabilità alla squadra e proprio per questo non cambierà il terzino brasiliano, apparso peraltro in crescita.