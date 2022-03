Milan, Leao è il re dei dribbling: primo in classifica, la media è stratosferica

Gol, assist e non solo. Il contributo di Rafael Leao al Milan è completo e, tra le sue migliori doti, c’è sicuramente il dribbling

Per Leao, numeri stratosferici: 67 dribbling riusciti in 24 partite giocate, per una media di 3 a partita. Il secondo in questa classifica, Caprari del Verona, è staccato di 15 lunghezze.