Milan, Leao dribbla tutto: numeri come Messi e Neymar

Un’altra serata magica per Rafael Leao con il Milan. Il portoghese è imprendibile al Castellani, i numeri sono incredibili

Torna Leao e la luce si riaccende. Contro il Napoli a onor del vero il Milan aveva creato tante occasioni, ma nella serata di Empoli la differenza si è vista tutto: la squadra di Pioli con il suo asso in campo è tutt’altra cosa a livello di pericolosità. Come fa notare la Gazzetta dello Sport, i numeri sono da top player: 4 gol e 4 assist in questo inizio stagione, solo Messi, Neymar e Ouattara come lui.

Il club ora dovrà cercare di blindarlo con la stessa velocità con cui Leao salta gli avversari in campo. La trattativa si preannuncia lunga, un braccio di ferro con Mendes che potrebbe protrarsi fino a dopo il Mondiale, altra vetrina in cui il classe ’99 potrà mettere in mostra le sue qualità.