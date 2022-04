Milan, le reti di Giroud in questa serie A: la migliore stagione del francese dal 2016/17

Ecco il numero di reti di Oliver Giroud con la maglia del Milan in questo campionato

Grande stagione di Olivier Giroud con la maglia del Milan. Il bomber francese è andato a segno anche ieri sera mettendo a referto il suo nono goal in questa Serie A.

Mai così tante reti in una singola stagione, per il francese, nei cinque grandi campionati europei dal 2016/17, quando arrivò a dodici con l’Arsenal in Premier League. (Dati Opta)