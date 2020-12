Milan-Lazio: Theo Hernandez eletto MVP del match – FOTO

Theo Hernandez è stato eletto miglior giocatore di Milan-Lazio, il terzino francese ha battuto la concorrenza dei compagni Calhanoglu e Rebic che completano il podio delle preferenze dei tifosi rossoneri.

Un premio meritato per Theo Hernandez autore di una prestazione da 9 in pagella oltre che del gol decisivo arrivato nei secondi finali della gara.

You get what you deserve and @TheoHernandez deserves to be the #MilanLazio @emirates MVP 🤩

Chi semina raccoglie. Un più che meritato MVP per Theo Hernández 🤩#SempreMilan pic.twitter.com/YpUraRUFEv

