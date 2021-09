Milan Lazio, Sarri sceglie di affidarsi ancora alla creatività dei suoi giocatori

Maurizio Sarri sceglie ancora la formula fantasia per sfidare il Milan e affida la Lazio alla creatività di Luis Alberto e Felipe Anderson

Luis Alberto e Felipe Anderson in campo dal primo minuto. Maurizio Sarri prova ancora la formula fantasia per fermare il Milan: una Lazio d’assalto che tenterà di sfruttare la creatività dei singoli per aggiungere qualità e sbancare il Meazza.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, i numeri dei due contraddistinguono il Sarrismo sin dall’inizio: un gol e tre assist per il Mago e una rete anche per Pipe. Una Lazio a trazione anteriore con un 4-3-3 sempre più unico.

