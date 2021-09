Milan-Lazio: Pioli spera di recuperare due giocatori

Domani sarà il giorno della ripresa degli allenamenti, aspettando Milan-Lazio. Il primo a tornare alla base dalle nazionali sarà…

Domani riprenderanno gli allenamenti in vista di Milan-Lazio. Il primo a tornare alla base dalle Nazionali sarà Daniel Maldini, dopo l’amichevole di oggi tra le rappresentative Under 20 di Italia e Serbia.

Krunic non è sceso in campo a scopo precauzionale in Bosnia-Kuwait e Pioli spera sopratutto di convocare per la sfida ai biancocelesti Ibrahimovic e Kessie. Lo riporta l’edizione del Corriere dello Sport.