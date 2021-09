Milan Lazio: dominio rossonero, Ibra torna e segna

Il Milan ha battuto la Lazio dopo una prova convincente su ogni punto di vista. Biancocelesti dominati per 94 minuti

Il Milan ha battuto la Lazio dopo una prova convincente su ogni punto di vista. Biancocelesti dominati per 94 minuti. Segna Leao e torna al gol anche Zlatan Ibrahimovic, dopo il lungo stop per infortunio. Lo riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina.

I rossoneri volano al comando della classifica insieme a Napoli e Roma. Mercoledì il Liverpool in Champions League, poi la Juventus.