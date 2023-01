Milan, l’attacco è scarico: solo Leao in gol in questo 2023

Il Milan ha una grossa carenza nel reparto offensivo. In questo 2023 solo Rafael Leao tra gli attaccanti è andato in gol

Un attacco che sembra aver esaurito i colpi. La Gazzetta dello Sport analizza quella che è una delle tante difficoltà del Milan in questo periodo, ovvero la carenza di gol provenienti dal reparto offensivo. Tra gli 8 giocatori considerabili attaccanti, solo Rafael Leao è riuscito a timbrare il cartellino in questo 2023.

Se nel 2022 a tirare la carretta, oltre al portoghese, era stato anche Olivier Giroud, in questo nuovo inizio di anno solare il bomber francese sembra aver esaurito le energie. Complice un Mondiale giocato da protagonista in cui con la sua Francia è arrivato fino in fondo. Al suo rientro a Milanello ci si poteva aspettare un giusto riposo, ma i tanti infortuni non gli hanno permesso di tirare il fiato e ora è inevitabilmente sulle gambe. Se contro la Lazio non dovesse segnare, si tratterebbe della sua settima partita senza reti, un record negativo da quando è al Milan.

Dietro Olivier, come detto, non c’è molto supporto. Divock Origi e Ante Rebic, gli unici considerabili prime punte escluso il giovanissimo Lazetic, sono stati troppo spesso vittime di problemi fisici. Da entrambi ora ci si aspetta qualche segnale di ripresa. Preso Stefano Pioli potrà riaccogliere in gruppo anche Zlatan Ibrahimovic, ma l’apporto che lo svedese potrà dare in campo è un’incognita.