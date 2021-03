Milan, la speranza di Pioli: ecco chi può recuperare dopo la sosta

Milan, Pioli ha fatto il punto degli infortunati: ecco quali giocatori possono recuperare dopo la sosta per le Nazionali

Come evidenziato dalla lista dei convocati stilata da Stefano Pioli per la sfida di domani contro la Fiorentina, sono ancora 6 i giocatori indisponibili tra i rossoneri. Ecco chi di loro potrebbe però tornare a disposizione dopo la sosta per le nazionali in programma la prossima settimana:

Nessuna speranza per Davide Calabria, appena operatosi al ginocchio, mentre sono molte alte le chance di riavere a disposizione il capitano Alessio Romagnoli così come Ante Rebic e Mario Mandzukic. Da valutare invece la situazione relativa Rafael Leao a cui sono stati attualmente concessi alcuni giorni di riposo.