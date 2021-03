Infortunio Rafael Leao, gli aggiornamenti sulle condizioni del portoghese

Infortunio Leao, Brutte notizie per Pioli, piove sul bagnato per il Milan. In attesa di recuperare Ibrahimovic, il tecnico rossonero dovrà valutare le condizioni del portoghese

INFORTUNIO LEAO – Brutte notizie per Stefano Pioli, piove sul bagnato per il Milan. In attesa di recuperare Zlatan Ibrahimovic, il tecnico rossonero dovrà valutare le condizioni di Rafael Leao. Il portoghese è uscito per infortunio nel finale di Milan-Napoli per un problema al flessore. Dopo un scatto il giocatore ha accusato il problema muscolare. In forte dubbio la presenza per la gara contro il Manchester United.