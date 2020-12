Milan, la difesa il primo obiettivo di Pioli: troppi goal subiti ultimamente, dal 2-0 con la Fiorentina i rossoneri hanno sempre preso goal

Milan, la difesa il primo obiettivo di Pioli: troppi goal subiti ultimamente, dal 2-0 con la Fiorentina i rossoneri hanno sempre preso goal. Era il 29 Novembre, ultima gara in campionato senza goal subiti. Poi 7 reti in 5 gare, oltre alle due subite in Europa League. Il mese di dicembre ha portato tanti punti e nessuna sconfitta, questa è la cosa più importante per Pioli, date le tante defezioni a causa degli infortuni. La squadra ha saputo tenere fino alla fine pur soffrendo molto, a volte andando in svantaggio per poi recuperare.

ATTESO BENNACER- Contro la Fiorentina mancava già Bennacer in mediana, oltre ad Ibra in avanti. Probabilmente l’assenza dell’algerino ha pesato più di quella dello svedese, i goal sono arrivati regolarmente due alla volta ma anche quelli subiti, il che significa un calo di rendimento della fase d’attacco, a sfavore di quella difensiva, costretta a ripiegare maggiormente. Se Pioli vorrà vincere lo scudetto dovrà recuperare gli uomini chiave, ovvero Bennacer e Kjaer o almeno sistemare il reparto arretrato con quelli a disposizione.

CHI MENO SUBISCE- 16 I goal subiti dai rossoneri in 14 gare di campionato, tanti se pensiamo che la media supera l’1 a partita. Non va bene. Allegri una volta disse che chi subisce meno goal vince il campionato, al momento i rossoneri sono dietro a Napoli, Juve e Verona, l’Inter invece ha subito un goal in più ma ne ha due in più anche in attacco. Numeri per riflettere su cosa migliorare da qui al prossimo anno.