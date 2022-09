Milan, Krunic rinnova fino al 2025: i suoi numeri in rossonero

Rade Krunic ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con il Milan fino al 2025. I suoi numeri in rossonero

Rade Krunic rinnova il suo contratto con il Milan. Qualche ore fa è arrivato l’annuncio ufficiale del club in merito al prolungamento del bosniaco fino al 2025. Arrivato nell’estate 2019 dall’Empoli per circa 8 milioni di euro, è cresciuto di stagione in stagione rivelandosi un elemento utilissimo nelle rotazioni di Stefano Pioli.

In totale in rossonero ha collezionato 92 presenze, di cui 41 da titolare, fra tutte le competizioni, siglando 2 gol e 5 assist.