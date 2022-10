Domani pomeriggio il Milan affronterà la Juventus nella nona giornata di Serie A. Ecco i precedenti tra le due squadre

Il Milan è la squadra contro cui la Juventus ha sia pareggiato (56) che perso (51) più partite in Serie A: in 174 sfide complessive di massimo campionato sono invece 67 i successi bianconeri. Milan e Juventus hanno pareggiato entrambe le sfide della scorsa stagione di Serie A, solo due volte nella storia del torneo le due formazioni hanno registrato almeno tre pareggi di fila: tra il 1972 e il 1973 (quattro) e tra il 1938 e il 1939 (quattro). Il Diavolo, poi, è rimasto imbattuto in quatto delle ultime cinque sfide contro la Juventus in campionato (2 vittorie e altrettanti pareggi) dopo che aveva perso 13 delle 14 precedenti. I bianconeri hanno invece vinto sei delle ultime nove gare contro il Milan al Meazza in Serie A, segnando il doppio dei gol dei rossoneri nel periodo (14 contro 7)