Milan Juve, Thiago Motta ha un piano se Vlahovic non recupera dall’infortunio: i dettagli e il possibile sostituto del bomber serbo

L’infortunio di Vlahovic nei minuti finali di Serbia Danimarca ha messo in allarme Thiago Motta in vista di Milan Juve di sabato a San Siro. In attesa degli esami medici previsti in giornata, l’allenatore sta studiando un piano alternativo nel caso in cui il bomber serbo non dovesse recuperare.

Per la Tuttosport, infatti, il possibile sostituto di Vlahovic sarebbe Yildiz che si sposterebbe dalla fascia per andare a giocare al centro dell’attacco della Juve.