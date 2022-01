Milan Juve, proteste dei rossoneri: Calabria steso in area

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo 3 minuti di gioco, c’è il primo episodio da moviola in Milan Juve: vibranti proteste dei rossoneri con Di Bello

Dopo 3 minuti di gioco, c’è il primo episodio da moviola in Milan Juve: vibranti proteste dei rossoneri con Di Bello.

Percussione in area di Calabria, che viene steso da Alex Sandro. Il direttore di gara, però, ravvisa un fallo precedente e non fischia il rigore per i rossoneri. Episodio che scatena le proteste prima di Calabria e poi di un furente Ibrahimovic.