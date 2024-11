Milan Juve, Nico Gonzalez sarà out: si allungano i tempi di recupero dall’infortunio che lo tiene fermo ai box dall’inizio di ottobre

Nico Gonzalez sarà spettatore anche contro il Milan e pure in Champions League contro l‘Aston Villa.

In base a quanto reso noto dalla Gazzetta dello Sport, infatti, l’argentino della Juve salterà la sfida di San Siro di sabato e probabilmente anche quella contro l’Aston Villa di mercoledì prossimo. In caso di rientro a Lecce, saranno due mesi esatti da quando è fermo ai box per infortunio (inizio ottobre).