Milan Juve, Ibrahimovic e Morata a reggere gli attacchi: che sfida!

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sul sito ufficiale, il Milan ha approfondito alcuni dei duelli che riscalderanno San Siro nel big match di domani contro la Juve

Sul sito ufficiale, il Milan ha approfondito alcuni dei duelli che riscalderanno San Siro nel big match di domani contro la Juve.

IBRAHIMOVIC VS MORATA – «Dovranno reggere il peso offensivo, lottare e farsi trovare pronti. Ecco le punte coi riflettori addosso, molto diverse come caratteristiche e interpretazione del ruolo: Ibrahimović ha più esperienza e potenza, Morata più freschezza e dinamismo. In ogni caso partecipano e bene al gioco collettivo. Lo svedese sarà l’ex per eccellenza e in maglia milanista ha già colpito la Vecchia Signora in due circostanze sempre a San Siro (luglio 2020 e ottobre 2010). La rete al Meazza comunque manca da metà settembre, realizzarla lo porterebbe a diventare il più “anziano” a segnare contro la Juve in Serie A (40 anni e 112 giorni domenica) e ad agganciare Riva, Mancini e Filippo Inzaghi in 21ª posizione (tutti a quota 156) tra i migliori marcatori nella storia del massimo campionato. Morata ha preso parte a quattro gol in cinque match di Serie A contro il Milan (due reti, due assist); tra queste c’è il primo incontro nel quale ha sia segnato che servito un passaggio vincente (febbraio 2015, 3-1 allo Stadium).»