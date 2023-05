Milan, Giroud trascina i rossoneri: i numeri da capogiro del francese. Dodici gol in campionato, ma il bottino sale con la Champions

È di Olivier Giroud la rete che regala la vittoria al Milan contro la Juventus e l’accesso della squadra rossonera alla prossima Champions League, per il terzo anno consecutivo. Non solo numeri per il Milan, ma anche per il francese.

L’attaccante rossonero, l’uomo dai gol pesanti, sigla la rete numero 12 del campionato: era dalla stagione 2016/17, con l’Arsenal, che non raggiungeva tale cifra. I gol in stagione, però, sono 17, considerando anche la Champions. Giroud è pronto a restare e a ripetersi, per portare lo scudetto di nuovo a Milano. Lo scrive il Corriere dello Sport.