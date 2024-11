Milan Juve, Fonseca rompe gli indugi! Mossa a sorpresa, soluzione provata a Milanello. I dettagli

Milan Juve, Fonseca sempre più orientato ad inserire Loftus-Cheek dal primo minuto: ipotesi 4-3-3 con l’inglese mezzala

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in vista della gara di sabato tra Milan e Juve Paulo Fonseca ha deciso per una particolare mossa di formazione.

La Rosea scrive che potrebbe esserci anche il 4-3-3. Se così fosse, dietro la linea di tre attaccanti Pulisic-Morata-Leao, ritroverebbe spazio Loftus-Cheek che si affiancherebbe a Fofana e Reijnders con la speranza di dare una maggiore copertura. Ma l’inglese potrebbe giocare anche nel caso in cui si decidesse di mantenere il 4-2-3-1, trequartista con Pulisic largo.