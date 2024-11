Milan Juve, Fonseca lo rilancia da titolare? Ballottaggio aperto ma tentazione fortissima

Milan Juve, Paulo Fonseca sarebbe tentato dal rilanciare dal primo minuto Matteo Gabbia nella sfida contro i bianconeri

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca riaprirà oggi i cancelli di Milanello per preparare la sfida di sabato contro la Juve.

Oggi il Milan torna ad allenarsi. Paulo Fonseca sarà ancora senza i nazionali (da domani in poi i rientri), ma dal pomeriggio si entra ufficialmente nella settimana che porterà sabato alle 18 al big match contro la Juventus a San Siro. Il tecnico portoghese aveva concesso alcuni giorni

di pausa, viste le tante assenze, ma nel weekend gli infortunati hanno lavorato comunque a Milanello. Tra loro Matteo Gabbia, che punta al ritorno in campo proprio nella sfida con i bianconeri. Il difensore aveva avuto un problema al polpaccio in Nazionale a ottobre e al

rientro, nella partita di Champions League con il Bruges, la brutta ricaduta che l’ha costretto ai box per praticamente un mese. Apertissimo il ballottaggio con Thiaw.