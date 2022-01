Milan Juve, attenzione a Dybala! Il dato spaventa

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il big match di domenica tra Milan e Juve si avvicina, i rossoneri dovranno avere un occhio di riguardo verso Paulo Dybala. Secondo i dati riportati dalla Lega Serie A:

«Paulo Dybala ha preso parte a 12 reti contro il Milan in campionato (sette gol e cinque assist), solo contro l’Udinese (17) la Joya è stata coinvolta in più reti in Serie A TIM – l’attaccante argentino non ha però mai segnato al Meazza contro i rossoneri in quattro precedenti nella competizione con la Juventus».