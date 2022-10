Milan Juve, accoglienza ostile per Bonucci: fischi per l’ex rossonero

Milan Juve, accoglienza ostile per Leonardo Bonucci al suo ritorno a San Siro: fischi assordanti nel corso del riscaldamento

Milan-Juve è una partita sentitissima e anche oggi si conferma non da meno.

Nel pre partita, alla lettura delle formazioni, i tifosi milanisti non hanno dimenticato il passato non certo esaltante di Bonucci in rossonero. Il capitano bianconero è stato accolto dai fischi alla lettura delle formazioni. Le vecchie ruggini restano ben presenti tra i tifosi del Diavolo.