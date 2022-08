Milan, Joao Gomes avanza: rientra nei limiti economici del club

Avanza la candidatura di Joao Gomes per il centrocampo del Milan. Il talento del Flamengo può essere la soluzione giusta

Dopo aver chiuso il buco nel reparto difensivo con Malick Thiaw, il Milan si concentra in queste ultime ore di mercato per aggiungere un tassello in mediana. Diversi nomi sono circolati nelle scorse settimane, ultimo quello di Joao Gomes del Flamengo.

Secondo la Gazzetta dello Sport, quello del brasiliano rappresenta il profilo giusto. Rientra nei limiti economici del club rossonero ed è un giovane talento da formare e valorizzare, essendo un classe 2001. C’è da registrare la concorrenza di Lione, Real Madrid e Manchester United.