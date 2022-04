Milan Investcorp, tutto fatto: Furlani possibile sostituto di Gazidis

La firma del signing tra Elliott ed Investcorp per la cessione del Milan slitterà di qualche giorni: Furlani al posto di Gazidis?

Importanti novità sulla cessione del Milan da Elliott ad Investcorp riferite da Sky. Questi i dettagli:

– il Signing del contratto previsto per domani potrebbe slittare di qualche giorno per motivi prettamente tecnici. Non sono previste sorprese.

Management:

Investcorp acquisterà il Milan e chi ha gestito il Milan. Quindi verrà confermata totalmente di l’area sportiva, presidiata da Maldini e Massara.

Amministratore delegato:



Il contatto di Ivan Gazidis scadrà a fine novembre ed è stimato molto per il lavoro svolto. Dipenderà molto da lui se proseguire o meno. Qualora non dovesse andare avanti, il favorito è Giorgio Furlani, portfolio manager di Elliott e da sempre coinvolto nel dossier Milan nonché membro del cda rossonero fin dall’insediamento di Elliott.