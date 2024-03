Milan Inter, tegola per Inzaghi: infortunio per il difensore in Nazionale. Cosa filtra per il derby

Milan Inter, tegola per Inzaghi: infortunio per il difensore in Nazionale. Cosa filtra sulla possibile assenza nel derby

Tegola per l’Inter in vista del rush finale di campionato. Come riportato da Matteo Barzaghi infatti, Stefan De Vrij si è fermato per un problema muscolare agli adduttori accusato in allenamento con l’Olanda.

I tempi di recupero non dovrebbero essere particolarmente lunghi ma c’è ovviamente apprensione considerando anche la possibile squalifica di Acerbi. Contro l’Empoli si scalda Bisseck nel ruolo di centrale nella difesa a tre. Si attendono l’esito degli esami per scoprire la sua possibile presenza col Milan.