Duelli Milan Inter: sfida sulla sinistra tra Leao e Perisic

È la vigilia del derby di Milano. Non mancheranno le sfide nelle sfide, tra questi spicca quello sulla fascia sinistra tra Leao e Perisic.

Nel Milan mancherà la spinta di Hernández ma non quella di Leao, costretto da tempo agli straordinari vista l’assenza di Rebić. Il portoghese sta garantendo continuità di condizione e prestazione, praticamente sempre in campo dall’inizio, cresce e i numeri lo testimoniano: cinque gol e due assist, è il rossonero che calcia di più (otto tiri nello specchio, quattordici fuori dallo specchio) e dribbla di più (25). Un’arma preziosa come lo è Perišić, punto fermo nello scacchiere di Inzaghi, a tratti sorprendente, veloce e tecnico; da registrare dodici palloni intercettati, come nessun nerazzurro. Dalla loro corsia nasceranno pericoli e occasioni, gli avversari dovranno lavorare e sudare parecchio.