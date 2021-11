Milan Inter, Kalulu in campo: il francese entra al posto di Ballo Touré

Sarà Pierre Kalulu il primo cambio in casa rossonera. Pioli richiama in panchina Ballo Touré anche in virtù del cartellino giallo subito

Primo cambio della partita. Tra il primo e il secondo tempo del derby di Milano a San Siro Stefano Pioli ha deciso di effettuare la prima sostutuzione.

In virtù anche del cartellino ricevuto in occasione del fallo da rigore su Darmian l’allenatore rossonero richiama in panchina Ballo Tourè scegliendo di mettere al suo posto Pierre Kalulu.