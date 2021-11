Fattore Pioli: ecco quali record può battere l’allenatore nel derby

Nel derby di domani sera a San Siro tra Milan e Inter occhio al fattore Pioli, ecco quale record può battere l’allenatore rossonero

Mancano poco più di 24, poi domani sera a San Siro si accenderanno le luci per il derby di Milano tra Milan e Inter valido per la dodicesima giornata di campionato. I rossoneri ci arrivano da capolista, i neroazzurri inseguono a – 7. In caso di vittoria Pioli potrebbe raggiungere due record:

potrebbe diventare il primo allenatore del Milan a vincere due partite di Serie A contro l’Inter da Massimiliano Allegri. Il Milan ha vinto le ultime cinque gare casalinghe di campionato: il tecnico rossonero potrebbe diventare il primo ad arrivare a sei di fila nella competizione da Allegri nel 2013 (otto).