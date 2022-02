Milan Inter, semifinali stregate per i nerazzurri

Ascolta la versione audio dell'articolo

Domani l’andata di semifinale di Coppa Italia tra Milan e Inter: un turno particolarmente indigesto per i nerazzurri. Lo riportano i dati della Lega Serie A:

«L’Inter è stata eliminata in ciascuna delle ultime quattro occasioni in cui ha giocato le semifinali di Coppa Italia, dopo che aveva superato il turno in sei delle sette precedenti: in generale, quella nerazzurra è la formazione che ha sofferto il maggior numero di sconfitte in questa fase della competizione (19)».