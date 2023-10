Milan via da San Siro? Il Comune di Milano precisa: «Al momento possiamo dire che…». Tutti gli aggiornamenti

Giancarlo Tancredi, Assessore alla Rigenerazione Urbana del Comune di Milano, ha parlato così sul possibile addio di Milan e Inter a San Siro.

LE PAROLE – «Non vi è alcun elemento che preveda una mancata entrata per il Comune nell’ambito della concessione, che scadrà nel 2030. Nessuna delle due squadre ha comunicato di voler recedere o di non volerla prorogare. In questo caso il Comune farà le sue valutazioni ovviamente anche in relazione ai recenti provvedimenti della Sovrintendenza. Non è possibile stabilire mancati introiti né gli indotti del privato. Nel caso in cui nessuna delle squadre dovesse chiedere la permanenza dello stadio Meazza sarà necessario operare tutte le valutazioni politiche e tecnico-finanziarie del caso»