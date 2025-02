Milan Inter, salterà il derby di andata in Coppa Italia: è ufficiale

Condividi via email

Milan Inter, ufficiale il calciatore nerazzurro salterà l’andata della semifinale di Coppa Italia. Assente nel match del 2 aprile

Mercoledì 2 aprile andrà in scena il derby tra Milan e Inter valevole per la semifinale di andata della semifinale di Coppa Italia. Data e orario comunicati oggi, come è stato diramato il comunicato del giudice Sportivo.

Tra le sanzioni è stata ufficializzata la squalifica di Kristjan Asllani, diffidato è stato ammonito nel corso del quarto di finale giocato martedì a San Siro contro la Lazio.