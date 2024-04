Milan Inter, RETROSCENA sulla frase di Lautaro detta ad Adli: «Tu chi ca**o sei?» – VIDEO

Milan Inter, RETROSCENA sulla frase di Lautaro detta ad Adli: «Tu chi ca**o sei?». I dettagli su quanto accaduto nel derby

Nel bordocampo di Dazn, spunta il retroscena su una frase detta da Lautaro Martinez in occasione del primo accenno di rissa in Milan Inter, quando dopo un fallo, Adli andò a strattonare Barella mentre si trovava per terra.

Non riesco a smettere di vederlo 😍😍 pic.twitter.com/KL1oShNlRs — Daniela 🖤💙 ⭐⭐ (@luckyangel89) April 25, 2024

L’attaccante argentino ha preso le difese del compagno, allontanando il rossonero e urlandogli: «Ma tu chi cazzo sei?».