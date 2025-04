Milan Inter, la probabile formazione: Conceicao ha provato questo undici per il derby

Milan Inter, la probabile formazione. Il tecnico portoghese a Milanello ha provato questo undici titolare

L’attesa sta per finire, mercoledì 2 aprile alle ore 21:00 andrà in scena Milan–Inter, derby valevole per la semifinale di andata della Coppa Italia. Sergio Conceicao nella giornata di oggi, in quel di Milanello, avrebbe provato il possibile undici titolare che scenderà in campo domani dal primo minuto.

LA PROBABILE FORMAZIONE (4-2-3-1) – Maignan, Walker, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Jimenez, Pulisic, Leao; Abraham.