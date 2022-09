Milan Inter, un primo derby da ricordare per Gerry Cardinale. Oggi il nuovo proprietario fa visita alla squadra

Una prima serata a San Siro decisamente da ricordare per Gerry Cardinale. Il nuovo proprietario del Milan ha assistito dagli spalti alla straripante vittoria dei rossoneri nel derby contro l’Inter. Per lui, come riporta la Gazzetta dello Sport, qualche stretta di mano con i Singer e un incontro prima del match con Steven Zhang.

Oggi una visita alla squadra a Milanello per congratularsi per la grande vittoria. Ieri ha incontrato partner e sponsor ed anche Stefano Pioli, per un breve saluto.