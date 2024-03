Milan Inter di lunedì, Pellegatti commenta: «Da a 0 a 10, mi interessa meno di mille». Le dichiarazioni del giornalista

Il giornalista Pellegatti ha analizzato sul proprio canale Youtube lo spostamento del derby tra Milan e Inter a lunedì 22 aprile.

PAROLE – «Del derby contro l’Inter il 22 aprile, mi prendo ogni responsabilità, da 0 a 10 mi interessa meno di mille. Purtroppo in questi ultimi 5 incontri contro di loro, non c’è mai stato un vero rimpianto, la partita più equilibrata l’abbiamo persa in campionato l’anno scorso per 1-0 giocando male tra l’altro».