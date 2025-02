Milan Inter, niente coreografie per il derby: vietate dalla Digos! I motivi della scelta in vista della gara di oggi alle 18

Milan Inter non avrà alcuna coreografia. Il derby inizierà oggi alle 18 ma nel momento dell’ingresso in campo dei giocatori non ci saranno le solite coreografie delle due curve. Scelta della Digos vista l’inchiesta in corso sulle due tifoserie.

Come sottolinea Calcio&Finanza, gli ultras rossoneri probabilmente non avrebbero comunque organizzato nessuna coreografia vista la contestazione in corso contro RedBird. C’è da capire infatti, se nel corso della partita la Curva Sud inciterà la propria squadra o porterà avanti il silenzio in forma di protesta.