Milan Inter: Inzaghi potrebbe escludere Calhanoglu, ecco chi al suo posto

L’Inter attesa dal derby contro il Milan dopo la Champions: nuovo ballottaggio a centrocampo tra Vidal e Calhanoglu

Potrebbe replicarsi anche domenica il ballottaggio a centrocampo tra Vidal e Calhanoglu. Ieri il cileno è stato uno dei migliori in campo in Champions League in casa dello Sheriff, con il turco rimasto per tutta la durata della partita in panchina.

Simone Inzaghi dovrà scegliere uno dei due per completare il reparto mediano insieme agli inamovibili Brozovic e Barella, con le quotazioni di Vidal in ascesa dopo le ultime brillanti prestazioni. L’escluso eccellente potrebbe così essere il grande ex della sfida, che finora non ha convinto fino in fondo nella sua esperienza sull’altra sponda del Naviglio.