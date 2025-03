Milan Inter, Lautaro Martinez rientrerà in tempo per il derby del 2 aprile? Gli aggiornamenti sulle sue condizioni

In attesa di nuovi esami che Lautaro Martinez svolgerà all’inizio della prossima settimana, al momento il centravanti argentino è da considerare in dubbio per Milan–Inter (semifinale di Coppa Italia in programma mercoledì 2 aprile).

Per la sfida di andata quindi, secondo Tuttosport, starebbe scaldando i motori Marko Arnautovic. Qualora non dovesse recuperare il Toro toccherebbe all’austriaco affiancare Marcus Thuram.