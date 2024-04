Milan Inter, disastro rossonero: i giornali ne salvano quattro, poi solo insufficienze

Milan Inter, disastro rossonero: la Gazzetta dello Sport oggi in edicola ne salva quattro, poi solo insufficienze

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport come di consueto ha dato i voti ai protagonisti della sfida di ieri tra Milan e Inter, gara terminata 2-1 in favore dei nerazzurri. Come si apprende sono solo quattro le sufficienze.

6 per Gabbia (il migliore tra i rossoneri), Adli, Musah e Chukwueze, sicuramente più propositivi e meno imprecisi dei compagni. Poi si aprono una serie di insufficienze che vanno dai 5 di Leao e Tomori al 4,5 di Loftus-Cheek.