Milan, incontro istituzionale con il Velez: il motivo presente nel COMUNICATO del club argentino per i “30 anni di glori”

Il Milan ha visitato e incontrato, come riportato dal comunicato del Velez, il club argentino che aveva sfidato nel 1994 in Coppa Intercontinentale.

COMUNICATO – «Qualche giorno fa si è svolto un incontro tra le autorità del Vélez Sarsfield e l’AC Milan, lo storico club italiano che El Fortín ha battuto per 2-0 nella finale della Coppa Intercontinentale del 1994. A seguito degli eventi e delle azioni programmate per i “30 anni di gloria”, il 2° vicepresidente Gustavo García si è incontrato con i dirigenti italiani: Elena Sartore (Direttore delle Operazioni Commerciali Calcio), Lorenzo Libutti (Direttore di PlayCare e Operazioni Commerciali Calcio) e Luca Bertarini (Leader dell’Area Affari Internazionali). I quattro hanno discusso le strategie per rafforzare il marchio del club ed espanderne la portata internazionale, nonché la possibilità di organizzare eventi sportivi e azioni diverse per commemorare il titolo vinto il 1° dicembre 1994».