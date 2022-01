Milan, in difesa Pioli può sorridere: ecco perché

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

In vista della partita di campionato tra Milan e Spezia, Stefano Pioli recupera pedine importanti sugli esterni e ha motivo di sorridere. Lo sottolinea oggi la Gazzetta dello Sport:

«Al centro della difesa è allarme rosso, ma sulle fasce Pioli può sorridere: Davide Calabria è guarito dal Covid e torna a disposizione del tecnico. Il terzino non gioca dal derby del 7 novembre: si era fermato in Nazionale per uno stiramento al polpaccio destro che lo aveva tenuto ai box fino alla sosta, poi il Covid. Recuperato anche Castillejo: si è negativizzato ed è tornato in gruppo ieri. Romagnoli resta l’unico positivo».