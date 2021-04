Milan, in campo anche oggi: il programma completo in vista Genoa, gara che si disputerà a San Siro, domenica alle ore 12:30

Milan, in campo anche oggi: il programma completo in vista Genoa, gara che si disputerà a San Siro, domenica alle ore 12:30. L’attenzione di Pioli è massima nel cercare di sovvertire la statistica che al momento vede i rossoneri faticare tanto in casa e rendere al meglio in esterna.

MERCOLEDÌ 14 APRILE- Come riporta acmilan.com, Per oggi, 14 aprile, il programma prevede un solo allenamento al mattino, anche ieri la squadra si è allenata regolarmente (LEGGI IL REPORT)