Milan immobile sul mercato, Corriere dello Sport: «Accettano di perdere lo scudetto». La spiegazione del quotidiano

Il Corriere dello Sport si spiega così l’immobilismo sul mercato del Milan a gennaio.

In casa Milan è considerato accettabile dover rinunciare allo scudetto. Il vero problema, allora, sarebbe perdere la Champions visto che le concorrenti si sono tutte rinforzate o hanno recuperato alcuni tasselli importanti (vedi il Napoli). Perdere nuovamente un posto in Champions comporterebbe una frenata nel percorso di crescita e obbligherebbe ad abbassare l’asticella per il mercato estivo.