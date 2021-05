Milan, il riscatto di Tonali avverrà: i rossoneri vogliono ridiscutere i termini

Il Milan e Tonali continueranno insieme, ma i termini sul pagamento del diritto di riscatto al Brescia verranno ridiscussi

Il Milan non sembra volersi privare di Sandro Tonali. Nonostante la non eccellente annata, i rossoneri non vogliono bocciare così presto un giovane talento come quello del classe ’00. La volontà è dunque quella di riscattarlo dal Brescia.

Con le Rondinelle però verranno ridiscussi i termini del pagamento, che è sui 25 milioni di euro (10 + 15 per la qualificazione in Champions). Ciò che cerca la dirigenza del Milan è una dilazione del pagamento in più fasi, mantenendo intatto il prezzo dell’operazione.