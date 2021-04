Milan, il report dell’allenamento di oggi: squadra non al completo

Il Milan si è ritrovato questa mattina a Milanello per preparare la sfida con il Parma. Tanti assenti, ecco il motivo

Ripresa degli allenamenti oggi pomeriggio a Milanello, dove la squadra si è ritrovata a pranzo prima di scendere negli spogliatoi. Gruppo ridotto per la sessione odierna in quanto Mister Pioli ha concesso un giorno di riposo ai giocatori reduci dagli impegni con le rispettive nazionali.

IL REPORT

Per i presenti a Milanello, attivazione muscolare in palestra prima di uscire sul campo per proseguire la fase di riscaldamento con una serie di torelli a tema. A seguire lavoro sul possesso prima di terminare l’allenamento con la consueta partitella su campo ridotto.