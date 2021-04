Milan, il report dell’allenamento di oggi: presenti Maldini e Massara

Il Milan torna in campo dopo il giorno di riposo di ieri. Ci si prepara al match con il Genoa sotto gli occhi della dirigenza

Ripresa degli allenamenti questa mattina a Milanello dopo il giorno di riposo concesso ieri da Mister Pioli. La squadra si è ritrovata per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l’allenamento, focalizzato sul prossimo impegno di campionato contro il Genoa (domenica alle 12.30 a San Siro). Presenti a Milanello per assistere all’allenamento anche Paolo Maldini e Frederic Massara.

IL REPORT

Consueta attivazione muscolare in palestra prima di uscire sul campo, il centrale, dove il gruppo ha proseguito il riscaldamento con alcune esercitazioni tecniche che hanno preceduto la parte tattica. Al termine partitella su campo ridotto prima di rientrare negli spogliatoi. Il programma di domani prevede l’allenamento di rifinitura al mattino e, a seguire, alle ore 14.00 la conferenza stampa di Pioli.